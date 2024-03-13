В Красноярском крае врачи спасли 11-летнего мальчика от инфекции сердца и головного мозга

Мальчик заболел в декабре прошлого года. На вид обычная ОРВИ — температура и слабость. Мама лечила его жаропонижающими, но потом появилась сильная головная боль и сонливость.
«Педиатр направил мальчика в Богучанскую районную больницу, где выполнили компьютерную томографию и выявили внутримозговое кровоизлияние. Ребенка оперативно направили в Красноярскую клиническую больницу № 20 им. И. С. Берзона, где диагноз подтвердили, нейрохирурги выполнили трепанацию черепа и удаление внутримозговой гематомы», — рассказывают в пресс-службе Минздрава Красноярского края.
Но состояние только ухудшалось. Инфекция полностью разрушила два сердечных клапана. Мальчик потерял 20 кг веса, не мог нормально говорить и ходить. Нужна была сложная операция на сердце.
«Инфекция все еще оставалась в крови ребенка, риск был огромный, на искусственном кровообращении мы могли разнести инфекцию по всему организму, что привело бы к развитию сепсиса и фатальному исходу. Специально для него мы заказали колонку гемосорбции, которая во время искусственного кровообращения “чистила” кровь от бактерий. Выполнили протезирование двух клапанов сердца — аортального и митрального, а также сделали пластику зоны абсцесса сердца», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Павел Теплов.
Ребенку заменили клапаны сердца, которые не потребуется менять в будущем, кровь очистили от инфекции. Слаженная работа врачей на всех уровнях помогла избежать трагедии и вылечить 11-летнего мальчика от опасной болезни.