В Красноярском крае врачи спасли 11-летнего мальчика от инфекции сердца и головного мозга

«Инфекция все еще оставалась в крови ребенка, риск был огромный, на искусственном кровообращении мы могли разнести инфекцию по всему организму, что привело бы к развитию сепсиса и фатальному исходу. Специально для него мы заказали колонку гемосорбции, которая во время искусственного кровообращения “чистила” кровь от бактерий. Выполнили протезирование двух клапанов сердца — аортального и митрального, а также сделали пластику зоны абсцесса сердца», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Павел Теплов.