Циклонические вихри оказывают влияние на погоду в Хабаровском крае

С приближением весны атмосфера становится более подвижной, что выражается в частой смене циклонов и антициклонов. Именно это и будет наблюдаться во второй декаде марта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
Циклонические вихри, смещающиеся через северный Китай, окажут влияние на погоду юга Хабаровского края и в ЕАО
В Хабаровске в основном без существенных осадков, небольшой снег в краевом центре не исключен в четверг и пятницу. Ветер юго-западный 6−11 м/с, 16 марта до 13 м/с. Температура воздуха ночью в пределах −11…-16°С, при снеге и облачности −8…-11°С, днем столбики термометров покажут 0…-5°С, 15 марта до +1°С.