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Циклонические вихри оказывают влияние на погоду в Хабаровском крае

В четверг и пятницу в краевом центре исключен снег.
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

С приближением весны атмосфера становится более подвижной, что выражается в частой смене циклонов и антициклонов. Именно это и будет наблюдаться во второй декаде марта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

Циклонические вихри, смещающиеся через северный Китай, окажут влияние на погоду юга Хабаровского края и в ЕАО 14—15 марта, принеся с собой местами небольшой снег. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до −9…-16°С, местами −16…-21°С и ниже, днем воздух прогреется до −2…+3°С, на севере −2…-9°С.

В Хабаровске в основном без существенных осадков, небольшой снег в краевом центре не исключен в четверг и пятницу. Ветер юго-западный 6−11 м/с, 16 марта до 13 м/с. Температура воздуха ночью в пределах −11…-16°С, при снеге и облачности −8…-11°С, днем столбики термометров покажут 0…-5°С, 15 марта до +1°С.