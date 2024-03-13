Медведи выходят из спячки в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбургском зоопарке с началом оттепелей начали выходить из зимней спячки медведи.
Первым в Екатеринбургском зоопарке, как и в прежние годы, выйдет на весеннюю прогулку гималайский медведь Гай.
«Ему очень нравится греться на ласковом солнышке. Сотрудники зоопарка характеризуют его как хорошего, воспитанного питомца и позитивного жизнелюба. “Правильный мишка” — это про него, про Гая», — рассказали в зоопарке.
Сразу после выхода Гай получит немного лакомства для поддержки организма и нормализации работы пищеварения животного — морковь, яблоки, творог, рыбу. Далее рацион будет постепенно пополняться другими продуктами и увеличиваться по объему.