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В Красноярске ограничат движение машин рядом с избирательными участками

Ограничения для автомобилистов вводят из-за проведения выборов президента России.
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске ограничат движение и парковку автомобилей рядом с избирательными участками. Об этом предупреждают в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14 марта 23:00 по 17 марта 23:00 на следующих участках:

улица Толстого, 43;

улица Ладо Кецховели, 62;

улица Судостроительная, 38А;

улица 60 лет Октября, 59А/1;

улица Карьерная, 26А;

улица Устиновича, 40;

улица Тельмана, 13;

улица Быковского, 4;

улица Тельмана, 32;

улица Светлова, 6;

улица Московская, 2;

улица Верхняя, 5В;

улица Юности, 28.

Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены на участках: улица Семафорная, 123, улица Александра Матросова, 15, улица Крупской, 42.