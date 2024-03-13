В Красноярске ограничат движение машин рядом с избирательными участками

В Красноярске ограничат движение и парковку автомобилей рядом с избирательными участками. Об этом предупреждают в городской администрации.
Ограничения будут действовать с 14 марта 23:00 по 17 марта 23:00 на следующих участках:
улица Толстого, 43;
улица Ладо Кецховели, 62;
улица Судостроительная, 38А;
улица 60 лет Октября, 59А/1;
улица Карьерная, 26А;
улица Устиновича, 40;
улица Тельмана, 13;
улица Быковского, 4;
улица Тельмана, 32;
улица Светлова, 6;
улица Московская, 2;
улица Верхняя, 5В;
улица Юности, 28.
Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены на участках: улица Семафорная, 123, улица Александра Матросова, 15, улица Крупской, 42.