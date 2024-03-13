В Челябинске пенсионер добился бесплатных лекарств для себя и еще 67 человек

В Челябинской области 68 человек смогли получить необходимые лекарства только после вмешательства Генеральной прокуратуры. Внимание ведомства к проблеме привлек 81-летний пенсионер.
У пожилого челябинца третья группа инвалидности. В больнице ему выписали лекарства. Получить препараты мужчина должен был бесплатно. Но оказалось, что лекарств нет в наличии, потому что их вовремя не успели закупить. После жалобы пенсионера генпрокуратура провела проверку.
— За допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечен начальник профильного управления министерства здравоохранения Челябинской области, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Лекарства для пенсионера и еще 67 южноуральцев на сумму 650 млн рублей после проверки все-таки закупили, в регионе теперь есть запас необходимых препаратов.