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В Челябинске пенсионер добился бесплатных лекарств для себя и еще 67 человек

Челябинец получил лекарства только после вмешательства Генпрокуратуры.

В Челябинской области 68 человек смогли получить необходимые лекарства только после вмешательства Генеральной прокуратуры. Внимание ведомства к проблеме привлек 81-летний пенсионер.

У пожилого челябинца третья группа инвалидности. В больнице ему выписали лекарства. Получить препараты мужчина должен был бесплатно. Но оказалось, что лекарств нет в наличии, потому что их вовремя не успели закупить. После жалобы пенсионера генпрокуратура провела проверку.

— За допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечен начальник профильного управления министерства здравоохранения Челябинской области, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Лекарства для пенсионера и еще 67 южноуральцев на сумму 650 млн рублей после проверки все-таки закупили, в регионе теперь есть запас необходимых препаратов.

права человека