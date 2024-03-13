В Челябинске пенсионер добился бесплатных лекарств для себя и еще 67 человек

У пожилого челябинца третья группа инвалидности. В больнице ему выписали лекарства. Получить препараты мужчина должен был бесплатно. Но оказалось, что лекарств нет в наличии, потому что их вовремя не успели закупить. После жалобы пенсионера генпрокуратура провела проверку.