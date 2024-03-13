Наш выбор. 15 марта в Омске стартует голосование за объекты благоустройства

15, 16 и 17 марта 2024 года жители всей страны, придя на избирательные участки, смогут отдать свой голос за кандидата в президенты РФ. Омичам же на территории пункта для голосования предложат сделать выбор ещё и в пользу территории своего города, которую они бы хотели видеть в ближайшее время комфортной, современной, обновлённой.
Помогут волонтёры
В числе «кандидатов» — территории, которые планируется благоустроить в 2025 году. Эти объекты выдвигали сами жители. В Омске 13 претендентов на реконструкцию.
«Первые три дня голосование пройдут в очном формате. На территории избирательных участков Омска, Красного Яра, Исилькуля, Тары и Калачинска будут работать волонтёры. Стать участниками такой выборной кампании могут люди 14 лет и старше», — рассказала министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.
В дальнейшем волонтёры продолжат работать в торговых центрах «Омский», «Каскад», «Терминал». Запланированы выезды на крупные предприятия города.
«В этом году рекордное число волонтёров — 518 человек. Их можно будет узнать по белым ветровкам с определённым бейджем на груди, — пояснила директор Регионального молодёжного центра Галина Моисеева. — Они объяснят, за какие объекты можно проголосовать, покажут их изображения и в гаджетах проведут процедуру голосования. Для этого голосующему нужно лишь назвать свои Ф. И. О. и номер телефона, на который придёт код в СМС или подтверждающий звонок от “Госуслуг”.
Проект в действии
После завершения голосования в течение пяти дней специальные комиссии подведут итоги выборов и назовут объекты-победители.
В конце этого года муниципальные образования проведут конкурсы по определению подрядных организаций, которые приступят к работе в 2025 году. Число территорий, которые войдут в очередной проект, будет зависеть от объёма выделенного финансирования.
Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным, с 2018 года.
За шесть лет его действия в Омской области благоустроено 480 дворовых территорий многоквартирных домов, 431 общественное пространство как в областном центре, так и в муниципальных районах. В модернизацию объектов вложено 4,9 млрд руб.
В 2024 году новую жизнь вдохнут в ещё 32 территории. Стоимость объектов составит около 500 млн руб., из них 230 млн пойдут на дальнейшее благоустройство Омска.
Решают люди
В областном центре благодаря проекту обновлено 115 территорий, из них 79 — рекреационные зоны. На эти цели было направлено более 1,7 млрд руб.
«В этом году планируем продолжить благоустройство Городского сада на территории Концертного зала. В парке 30-летия ВЛКСМ установим интеллектуальную площадку для детей, — делится планами первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. — С работами зайдём на Аллею братьев Сазоновых. За эту территорию проголосовали более 16 тыс. человек. Также запланировано благоустройство Воскресенского сквера».
За последние два года участие в голосовании приняли 300 тысяч жителей Омской области. Количество желающих внести свой вклад в общественную жизнь родного города и сделать его краше растёт. Примечательно, что в рядах голосующих всё больше молодёжи.