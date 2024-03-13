Наш выбор. 15 марта в Омске стартует голосование за объекты благоустройства

«В этом году рекордное число волонтёров — 518 человек. Их можно будет узнать по белым ветровкам с определённым бейджем на груди, — пояснила директор Регионального молодёжного центра Галина Моисеева. — Они объяснят, за какие объекты можно проголосовать, покажут их изображения и в гаджетах проведут процедуру голосования. Для этого голосующему нужно лишь назвать свои Ф. И. О. и номер телефона, на который придёт код в СМС или подтверждающий звонок от “Госуслуг”.