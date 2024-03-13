Снег ожидается в первый день президентских выборов в Хабаровске

Согласно прогнозу хабаровских синоптиков, осадки будут сопровождаться сильным ветром. Ночные температуры будут в пределах уже привычных −15…-8 градусов. Днем воздух может прогреться до −1…+3 градусов. Самым теплым днем станет грядущая пятница. Самый холодный день на этой неделе уже позади, и стал им минувший вторник.