Снег ожидается в первый день президентских выборов в Хабаровске

Согласно прогнозу хабаровских синоптиков, осадки будут сопровождаться сильным ветром. Ночные температуры будут в пределах уже привычных −15…-8 градусов. Днем воздух может прогреться до −1…+3 градусов. Самым теплым днем станет грядущая пятница. Самый холодный день на этой неделе уже позади, и стал им минувший вторник.
Небольшие осадки в краевом центре могут пройти 14 и 15 марта. Поэтому в первый день выборов жители краевого центра смогут наблюдать, возможно, последний снег этой весной. Помимо самого снега, на дорогах краевого центра будут гололедные явления, ветер усилится до 5−14 м/с.
— На этой неделе в крае сохранится погода без существенных осадков, за исключением 14 и 15 марта, когда на юге края местами пройдет небольшой снег. Это связано с прохождением циклона через северный Китай, — подчеркнул глава хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Что касается остальной территории региона, то 15 марта в центральных районах днем возможны снег и мокрый снег, в Верхнебуреинском районе — снег, местами сильный, ночью −9 −20, днем −7 +4, ветер юго-восточный, юго-западный, 5−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. На севере края местами небольшой снег, днем в Охотском районе сильный снег, ночью −3 −17, днем −7 +3, ветер преимущественно южных направлений, 5−14 м/с, на побережье Охотского района местами порывы до 15−25 м/с.