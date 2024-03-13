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Главные новости в Молдове 13 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 13 марта 2024 года.
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Источник: Комсомольская правда

1. Когда в Молдове тысячи журналистов остались без работы, провластные масс-медиа молчали: Стоило их журналисту взять интервью у «врага», как поднялась волна «праведного» про-ПАС-овского гнева.

2. Молдова переходит на летнее время: Когда переводим стрелки на час вперед.

3. Срочно верните нам теплый февраль: Жителей Молдовы ждет жуткая погода — холода и сплошные дожди.

4. Молдова поднялась на очередную ступень позора: Сокращая персональных ассистентов, обрекая людей на страдания и нищенское существование власти разных уровней показывают свою немощь.

5. Гражданин Молдовы лишился «Ауди» стоимостью более 41 тысячи евро: В Литве изъяли первый автомобиль с российскими номерами.

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