Главные новости в Молдове 13 марта

1. Когда в Молдове тысячи журналистов остались без работы, провластные масс-медиа молчали: Стоило их журналисту взять интервью у «врага», как поднялась волна «праведного» про-ПАС-овского гнева.
2. Молдова переходит на летнее время: Когда переводим стрелки на час вперед.
3. Срочно верните нам теплый февраль: Жителей Молдовы ждет жуткая погода — холода и сплошные дожди.
4. Молдова поднялась на очередную ступень позора: Сокращая персональных ассистентов, обрекая людей на страдания и нищенское существование власти разных уровней показывают свою немощь.
5. Гражданин Молдовы лишился «Ауди» стоимостью более 41 тысячи евро: В Литве изъяли первый автомобиль с российскими номерами.