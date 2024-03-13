В Хабаровском крае 23 марта начнутся весенние каникулы в школах

В это время во всех районах региона будут открыты детские лагеря с дневным пребыванием, кроме того будет работать 6 загородных центров, которые расположены: в районе имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Николаевском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и на базе школы-интерната № 3 в Хабаровске.