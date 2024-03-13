В Хабаровском крае 23 марта начнутся весенние каникулы в школах

С 23 по 31 марта в Хабаровском крае пройдут школьные весенние каникулы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В это время во всех районах региона будут открыты детские лагеря с дневным пребыванием, кроме того будет работать 6 загородных центров, которые расположены: в районе имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Николаевском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и на базе школы-интерната № 3 в Хабаровске.
Для школьников будут организованы общеобразовательные и профильные смены, посвященные творчеству, инженерии, дизайну, медицине, биологии, патриотическому воспитанию и профориентации.
К мероприятиям будут привлечены учреждения культуры, спорта, дополнительного и высшего образования.
Отметим, что для обеспечения доступности загородного отдыха родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки. На это имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона вне зависимости от дохода.