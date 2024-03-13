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Когда в Алматы закончится снегопад, рассказали в акимате

В Алматы со вчерашнего дня продолжается снегопад. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Nur.kz

Согласно информации управления развития коммунальной инфраструктуры южной столицы, во вторник, 12 марта, в 22:30 в Алматы начался дождь, который потом перешел в мокрый снег. За ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега.

Ночью в городе работали 52 оперативные мобильные бригады, которые обеспечивали беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям.

«Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организован выход 465 единиц спецтехники, 18 мотопомп и 140 дорожных рабочих. Имеется 2200 мешков с песком», — рассказали в ведомстве.

На 07:00 подтоплений в городе не зафиксировали.

На местах дислокаций дежурят 139 пескоразбрасывателей. В верхних районах посыпано 120 тонн противогололедных материалов.

«С 5 часов утра организовано 6 колонн по сгребанию снега в верхней части города. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в акимате, ссылаясь на данные «Казгидромета», ожидается, что снегопад прекратится к трем часам дня.