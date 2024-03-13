Когда в Алматы закончится снегопад, рассказали в акимате

Согласно информации управления развития коммунальной инфраструктуры южной столицы, во вторник, 12 марта, в 22:30 в Алматы начался дождь, который потом перешел в мокрый снег. За ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега.
Ночью в городе работали 52 оперативные мобильные бригады, которые обеспечивали беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям.
«Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организован выход 465 единиц спецтехники, 18 мотопомп и 140 дорожных рабочих. Имеется 2200 мешков с песком», — рассказали в ведомстве.
На 07:00 подтоплений в городе не зафиксировали.
На местах дислокаций дежурят 139 пескоразбрасывателей. В верхних районах посыпано 120 тонн противогололедных материалов.
«С 5 часов утра организовано 6 колонн по сгребанию снега в верхней части города. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ», — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщили в акимате, ссылаясь на данные «Казгидромета», ожидается, что снегопад прекратится к трем часам дня.