Корреспондент АиФ прошёл по льду Байкала 11 километров

Билеты куплены загодя через мобильное приложение — так выгоднее, чем брать их в самой электричке. Когда вопрос с транспортом решён, остаётся только накипятить в термос чаю, забросить на спину рюкзак с бутербродами и запасными носками — и можно выдвигаться.



На вокзале в Иркутске многолюдно, даже слишком. Участники перехода собрались за час до отправления электрички на Слюдянку, в других направлениях тоже едет много желающих провести погожий денёк за городом. К счастью, организаторы перехода договорились с железной дорогой и для нашей оравы прицепили дополнительные вагоны.



Электричка ускоренная, поэтому вместо стандартных трёх часов до станции Тёмная Падь мы добрались за два. В пути мы занимали себя игрой в города — несколько раз возникали споры, существует какой-то город или нет. Откладывать их разрешение приходилось до того момента, когда появится интернет.