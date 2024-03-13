Корреспондент АиФ прошёл по льду Байкала 11 километров

Корреспондент irk.aif.ru присоединился к массовому ледовому переходу #БайкалШлёпТур 2024. Рассказываем, как это было, и почему пройти по льду священного озера стоит каждому.
Не свалиться с горы
Раннее утро субботы. За окном темень, вылезать из-под одеяла решительно неохота. Но пересиливаю себя: впереди приключение!
Билеты куплены загодя через мобильное приложение — так выгоднее, чем брать их в самой электричке. Когда вопрос с транспортом решён, остаётся только накипятить в термос чаю, забросить на спину рюкзак с бутербродами и запасными носками — и можно выдвигаться.
На вокзале в Иркутске многолюдно, даже слишком. Участники перехода собрались за час до отправления электрички на Слюдянку, в других направлениях тоже едет много желающих провести погожий денёк за городом. К счастью, организаторы перехода договорились с железной дорогой и для нашей оравы прицепили дополнительные вагоны.
Электричка ускоренная, поэтому вместо стандартных трёх часов до станции Тёмная Падь мы добрались за два. В пути мы занимали себя игрой в города — несколько раз возникали споры, существует какой-то город или нет. Откладывать их разрешение приходилось до того момента, когда появится интернет.
Наконец доехали. Пять сотен любителей долгих прогулок выгружается на перрон. Впереди — четыре километра по лесу до посёлка Старая Ангасолка и ещё одиннадцать — по замёрзшей поверхности озера до Слюдянки.
Но сначала надо, чтобы вас пустили на территорию Прибайкальского национального парка. Наша организованная группа получала разрешения «списком», а её участников отличали по нагрудным значкам. Но можно оформить пропуск и самостоятельно на сайте дирекции нацпарков «Заповедное Прибайкалье» — так будет дешевле.
Некоторые для этого участка пути покупают специальные ледоступы — подошвы с металлическими шипами, которые крепятся резинками поверх ботинок. Лично мне нормально и так. А вот что точно стоит приобрести — пенопластовую туристическую «сидушку», — незаменимая в походе вещь, которая позволяет присесть отдохнуть хоть на камень, хоть на снег и ничего себе не отморозить.
В Старой Ангасолке делаем привал, чтобы подкрепиться и заодно полюбоваться тоннелем и мостами Кругобайкальской железной дороги, после чего ступаем на ледяную гладь Байкала.
Под ногами бездна
Растянувшаяся километра на три колонна представляет собой живописное зрелище: коллективы предприятий несут флаги, собачники взяли с собой своих четвероногих питомцев и те весело носятся вдоль колонны, при встрече знакомятся. Мужчина запускает в небесную синь ярко красного воздушного змея, маленький мальчик несёт надувные шарики. Вообще с детьми идут многие, благо маршрут не сложный. Совсем маленьких везут на санках.
Толщина льда в начале марта 50 — 80 сантиметров, идти можно без опаски. Но над озером то и дело разносятся гулкие удары. Это «стреляет», трескаясь, лёд. А когда ступаешь на участок озера, с которого сдуло снег, сквозь прозрачную толщу виднеется тёмная вода. Зрелище гипнотическое…
Тем, кто боится поскользнуться, переживать не стоит: участки открытого льда легко обойти. А любителям встать на коньки — раздолье!
От Тёмной Пади мы стартовали в 10 утра и были в Слюдянке около четырёх пополудни.
На финише переобулись в сухое и принялись ждать электрички. В процессе посетили шикарный музей на вокзале. Там красивая коллекция минералов, удивительные поделки детей из металла, «плавающие по полу» рыбы из проектора. Будете в Слюдянке — рекомендую.
В начале седьмого вечера загрузились в электричку до Иркутска. На этом этапе надо быть морально готовым, что с местами может возникнуть напряжёнка. Многим пришлось стоять в проходах и даже в тамбурах. Я, благословляя своё пенополастовое сиденье, устроился прямо на полу.
Наутро ноги немного гудели, но в целом маршрут по силам каждому. А красота байкальских гор, завораживающая чернота под ногами, да и просто весёлая прогулка на свежем воздухе безусловно того стоят!
ВАЖНО
В хорошую погоду противоположный берег Байкала отлично виден, не заблудишься. Но если планируете переход небольшой группой, обязательно уточните, не ожидается ли снег или метель и зарегистрируйтесь в МЧС. Планируйте маршрут так, чтобы дойти засветло. В январе 40-летний мужчина отстал от своих, заблудился и провёл ночь на льду озера.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывал, как спортсменка из Питера Мария Ольшевская установила рекорд, нырнув в прорубь на Байкале на 40 метров в одном купальнике.