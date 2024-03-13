Проект ФОКа в Черняховске планируют откорректировать до мая

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске планируют откорректировать до мая. Информацию об этом опубликовали представители администрации муниципалитета в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
Проект уже разработали, в октябре 2023 года отправили его на госэкспертизу. К сожалению, получили отказ. Сейчас проектно-сметную документацию нужно откорректировать. Работы по корректировке планируем завершить до мая. Затем снова отправим наши документы на госэкспертизу, — сообщили в мэрии.
После получения положительного заключения экспертизы местные власти намерены подать заявку в министерство спорта на софинансирование. Когда деньги её одобрят, станет известно о сроках строительства ФОКа.
Документацию для спорткомплекса разработало ООО «Прогресс проект». В 2020 году с компанией заключили контракт на 1,3 миллиона рублей. В марте 2023-го экспертиза отклонила проект.
Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют разместить на улице Карижского. Общая площадь объекта составит около 13 тысяч квадратных метров. ФОК планируют построить к 2026 году.
Центр будет состоять из трёх блоков. В первом разместят универсальный спортивный зал с раздвижными трибунами на 240 мест, а также помещения для хореографии, тира и бильярдной. Во втором блоке оборудуют три бассейна и спортзалы, в третьем — ледовую арену с трибунами на 126 мест.