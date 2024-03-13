Проект ФОКа в Черняховске планируют откорректировать до мая

Проект уже разработали, в октябре 2023 года отправили его на госэкспертизу. К сожалению, получили отказ. Сейчас проектно-сметную документацию нужно откорректировать. Работы по корректировке планируем завершить до мая. Затем снова отправим наши документы на госэкспертизу, — сообщили в мэрии.