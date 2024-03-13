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В Новосибирске в 2024 году закупят еще 158 троллейбусов

НОВОСИБИРСК, 13 марта, ФедералПресс. В Новосибирске в рамках реализации программы по обновлению общественного транспорта в 2024 году закупят еще 158 низкопольных троллейбусов. Контракт с МКП «ГЭТ» на поставку в мэрии города уже заключили. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Источник: РИА "Новости"

«Согласно заключенным контрактам на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга), до окончания 2024 года ожидается поступление в город Новосибирск еще 158 единиц троллейбусов, что позволит вывести из эксплуатации подвижной состав, находящийся за пределами амортизационных сроков», — уточнили в администрации.

Предполагается, что новые троллейбусы, а также модернизированные вагоны трамваев, частично заменят ПАЗы и ГАЗели в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирске планируют модернизировать 20 трамвайных вагонов.