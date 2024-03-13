В Новосибирске в 2024 году закупят еще 158 троллейбусов

«Согласно заключенным контрактам на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга), до окончания 2024 года ожидается поступление в город Новосибирск еще 158 единиц троллейбусов, что позволит вывести из эксплуатации подвижной состав, находящийся за пределами амортизационных сроков», — уточнили в администрации.
Предполагается, что новые троллейбусы, а также модернизированные вагоны трамваев, частично заменят ПАЗы и ГАЗели в Новосибирске.
Напомним, в Новосибирске планируют модернизировать 20 трамвайных вагонов.