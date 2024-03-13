В Новосибирске в 2024 году закупят еще 158 троллейбусов

НОВОСИБИРСК, 13 марта, ФедералПресс. В Новосибирске в рамках реализации программы по обновлению общественного транспорта в 2024 году закупят еще 158 низкопольных троллейбусов. Контракт с МКП «ГЭТ» на поставку в мэрии города уже заключили. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе горадминистрации.