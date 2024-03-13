В Новосибирской области расселят еще 400 аварийных домов

«Но в целом проблема осталась, нам не хотелось бы держать эту паузу в течение 2024−2025 годов. Произошло долгожданное решение президента РФ о запуске нового этапа, мы готовимся к его реализации. Очевидно, это будет жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Значит, у нас появится возможность расселить еще 400 аварийных домов», — сказал Травников.