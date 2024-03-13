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В Арамиле достроили арт-объект «Жар-птица», который сожгут на Масленицу

Высота соломенного чучела жар-птицы составила 12 метров.
Источник: предоставлено организаторами

В «Парке сказов» в Арамиле построили один из самых высоких арт-объектов в регионе в виде чучела жар-птицы. Инсталляцию высотой 12 и шириной 7 метров сожгут в рамках символического начала весны на масленичных гуляниях 17 марта в 18.30.

Над созданием огромного соломенного чучела трудились семь человек, в том числе профессиональные плотники.

«Во время сожжения Жар-птица будет “дышать” огнем из-за особенной конструкции — внутри нее построены воздуховоды, которые направят пламя вверх к клюву», — рассказали в «Парке сказов».

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