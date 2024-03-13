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Китайский циклон принесет снег и похолодание в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ФедералПресс. В ближайшие выходные погода в Приморье будет переменчивой. В некоторых районах края ожидается снег и похолодание.
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

«На ближайших выходных погода в Приморье ожидается переменчивой. В субботу, 16 марта, существенных осадков не ожидается. Минимальные температуры −2…-13, максимальные +2…+8», — сообщили в Примпогоде.

В ночь на воскресенье на Приморье выйдет китайский циклон, который принесет с собой облачность и небольшой снег.

Минимальная температура воздуха будет в пределах −12…0 градусов. На северо-востоке — до −18.

Днем интенсивность осадков увеличится. Максимальные температуры будут от +4 на юге и до −2 на севере.

Во Владивостоке в субботу обойдется без осадков, ночью возможен небольшой минус, днем +3…+6 градусов.

В воскресенье есть вероятность небольших осадков. Минимальные температуры — около нуля градусов, северо-западный ветер принесет днем большое похолодание.

Напомним, на следующей неделе в Приморье возможно ухудшение погоды. По предварительным прогнозам, в крае пройдет дождь со снегом.