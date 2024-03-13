Китайский циклон принесет снег и похолодание в Приморье

«На ближайших выходных погода в Приморье ожидается переменчивой. В субботу, 16 марта, существенных осадков не ожидается. Минимальные температуры −2…-13, максимальные +2…+8», — сообщили в Примпогоде.
В ночь на воскресенье на Приморье выйдет китайский циклон, который принесет с собой облачность и небольшой снег.
Минимальная температура воздуха будет в пределах −12…0 градусов. На северо-востоке — до −18.
Днем интенсивность осадков увеличится. Максимальные температуры будут от +4 на юге и до −2 на севере.
В воскресенье есть вероятность небольших осадков. Минимальные температуры — около нуля градусов, северо-западный ветер принесет днем большое похолодание.
Напомним, на следующей неделе в Приморье возможно ухудшение погоды. По предварительным прогнозам, в крае пройдет дождь со снегом.