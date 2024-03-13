Маршрутка № 7 может исчезнуть с улиц Новосибирска

— Куда обращаться, если исчезают раз за разом 7-ые маршрутки? Живу на Балтийской, в университет с утра приехать невозможно. Идти в мороз на кольцо, чтобы дождаться автобуса № 23 не хочется, что в −30 довольно весомый аргумент. В картах написано «каждые 15−20 минут», на деле дай Бог, за 2 часа дождаться, — пишет жительница Академгородка в паблике «Шлюз. Новосибирск».