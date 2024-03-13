Маршрутка № 7 может исчезнуть с улиц Новосибирска

На конкурс, где разыгрывался лот № 1 «Получение свидетельства по муниципальному маршруту № 7 “ул. Белоусова — микрорайон “Щ”, проведенный 11 марта департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, никто не заявился. Разыгрывали контракт до 2026-го года.
Маршрутное такси № 7 выполняет перевозки в микрорайоне «Щ». Жители микрорайона жалуются, что еще с прошлого года оно все реже появляется на улицах.
— Куда обращаться, если исчезают раз за разом 7-ые маршрутки? Живу на Балтийской, в университет с утра приехать невозможно. Идти в мороз на кольцо, чтобы дождаться автобуса № 23 не хочется, что в −30 довольно весомый аргумент. В картах написано «каждые 15−20 минут», на деле дай Бог, за 2 часа дождаться, — пишет жительница Академгородка в паблике «Шлюз. Новосибирск».
Ранее «Прецедент» рассказал, будут ли школьники учиться в день выборов, поделился новостью о том, что худсовет защитил лозунг «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!». Также вам может быть интересно: где отпраздную Масленицу в Новосибирске.
Екатерина СОСНИНА.