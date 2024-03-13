Челябинцев предупредили об изменении маршрута автобуса № 3

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время в маршруте № 3 действует нерегулируемый тариф. Соответственно, на перевозчика нет возможности наложить санкции за несоблюдение расписания или другие нарушения. В то время как перевод на регулируемый тариф позволит усилить контроль за работой общественного транспорта. Кроме того, сами пассажиры получат ряд преимуществ: например, они смогут оплачивать проезд безналичными или проездным, пользоваться пересадочным билетом.