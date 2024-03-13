Челябинцев предупредили об изменении маршрута автобуса № 3

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время в маршруте № 3 действует нерегулируемый тариф. Соответственно, на перевозчика нет возможности наложить санкции за несоблюдение расписания или другие нарушения. В то время как перевод на регулируемый тариф позволит усилить контроль за работой общественного транспорта. Кроме того, сами пассажиры получат ряд преимуществ: например, они смогут оплачивать проезд безналичными или проездным, пользоваться пересадочным билетом.
Изменения в работу маршрута начнут действовать с 31 июля. Известно, что тогда на линию будут выпускать 5 автобусов, которые будут отправляться с интервалом в 8−15 минут. А после 1 ноября на этом маршруте вместо маленьких будут ходить автобусы среднего класса.
При этом несколько смениться схема движения. Так, маршрут будет проходить от ЧВВАКУШа до ЮУрГУ и затронет улицы Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина. Конечной станет ЮУрГУ.
В телеграм-канале сообщается, что в Ленинский район от ЮУрГУ челябинцы смогут доехать, пересев на автобусы № 81 и 483, а также троллейбус № 10.