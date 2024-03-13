Новый светофор появился на опасном участке дороги во Владивостоке

Во Владивостоке ещё один пешеходный переход, который попал в список мест с повышенной аварийностью, оборудовали светофором. Специалисты установили и подключили устройство в районе улицы Красного Знамени, 82б, рядом с остановкой «ТЦ Тихоокеанский», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
В 2023 году в этом месте было совершено три наезда на пешеходов. Установка светофора повысит безопасность и снизит риск ДТП на этом участке.
Светофор оборудован таким образом, что разрешающий сигнал для перехода появляется только после нажатия кнопки на табло вызова пешехода. Это мера направлена на оптимизацию времени работы светофора и предотвращение лишних остановок транспорта.
Напомним, во Владивостоке идёт работа по повышению безопасности пешеходов на городских улицах. Недавно кнопки табло вызова установили на переходах в районе Пушкинской, 89, Постышева, 41 и Народного проспекта, 11Б.