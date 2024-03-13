Новый светофор появился на опасном участке дороги во Владивостоке

Во Владивостоке ещё один пешеходный переход, который попал в список мест с повышенной аварийностью, оборудовали светофором. Специалисты установили и подключили устройство в районе улицы Красного Знамени, 82б, рядом с остановкой «ТЦ Тихоокеанский», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».