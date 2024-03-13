В Петербурге умер звезда сериала «Беглец» Алексей Четвертков

«Умер Алексей Четвертков. Мой младший друг. Актёр театра “Глагол”. Горе. Горе. Горе», — сообщил Гершов.
Помимо театра Четвертков играл в кино. Впервые на экране актер дебютировал в 1987 году в фильме «Взломщик». Также он появлялся в ленте «Дорога в Назарет» и сериале «Беглец». На сцене он играл в постановках «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French» и многие другие.
Четвертков посвятил сцене 40 лет своей жизни. Артист попал в «Глагол» в 1982 году. До работы в театре он работал следователем по особо важным делам и заместителем районного прокурора.
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