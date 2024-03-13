В Петербурге умер звезда сериала «Беглец» Алексей Четвертков

Помимо театра Четвертков играл в кино. Впервые на экране актер дебютировал в 1987 году в фильме «Взломщик». Также он появлялся в ленте «Дорога в Назарет» и сериале «Беглец». На сцене он играл в постановках «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French» и многие другие.