Новая поликлиника в Академическом районе начнет принимать пациентов летом

В начале апреля в нее будут завозить тяжелое медицинское оборудование.



По его словам, медучреждение почти готово к запуску: внутри него уже работают лифты и поставлена мебель, завершена основная отделка. Поликлинику осталось оборудовать розетками, выключателями и светильниками. «Надеюсь, в апреле подрядчик передаст объект нашей системе здравоохранения, и сразу стартует процедура лицензирования, набор персонала», — рассказал господин Шмыков.



Напомним, в ноябре строительство поликлиники было завершено на 70%. Ее строительством занимается застройщик «Атомстройкомплекс», на проект власти региона получили инфраструктурный кредит в размере 16,5 млрд руб. Новое медучреждение, рассчитанное на 1,2 тыс. посещений в смену, станет одним из самых крупных в городе, а помимо кабинетов врачей в нем будут несколько операционных, палаты, травмпункт, женская консультация, а также конференц-зал на 299 мест и столовая.