Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью

«После окончания поста нужно так подгадать, чтобы это не совпало со следующими праздниками. Потому что у нас между Рамазаном и Курбаном как раз-таки 70 дней плюс-минус, и если вы хотите эти 60 дней продержать, то вы должны успеть, потому что поститься во время Курбана — харам, грех. В этом вопросе нужно быть внимательным, я не рекомендую людям самостоятельно принимать это решение, я рекомендую посоветоваться с имамом, потому что есть очень много нюансов, которые могут стать облегчающими обстоятельствами», — объяснил Баиров.