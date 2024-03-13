Воронежцам рассказали, как будут работать школы и детсады в дни президентских выборов

— В остальных общеобразовательных учреждениях занятия пройдут в штатном режиме. И в целом на образовательный процесс пропуск нескольких учебный дней существенно не повлияет, — отметили в мэрии. — После завершения голосования и подсчета голосов в учреждениях образования проведут уборку, чтобы в понедельник, 18 марта, школьники вышли на учебу в штатном режиме.