Воронежцам рассказали, как будут работать школы и детсады в дни президентских выборов

Управление образования и молодежной политики Воронежа сообщило, по какому графику будут работать школы и детские сады в дни выборов Президента Российской Федерации.
Как отметили чиновники, в школы, где расположены избирательные участки, в пятницу и субботу, 15 и 16 марта, детям приходить не нужно — занятия проведут дистанционно, посредством электронных образовательных технологий.
— В остальных общеобразовательных учреждениях занятия пройдут в штатном режиме. И в целом на образовательный процесс пропуск нескольких учебный дней существенно не повлияет, — отметили в мэрии. — После завершения голосования и подсчета голосов в учреждениях образования проведут уборку, чтобы в понедельник, 18 марта, школьники вышли на учебу в штатном режиме.
В детских садиках, в которых расположены избирательные участки, организуют дежурные группы — для детей работающих родителей, если малышей больше не с кем оставить.