Топ-3 лучших рецепта блинов на Масленицу

Ажурные блины на кипятке
Для того чтобы приготовить тонкие и ажурные блины, не потребуется много ингредиентов. О своем рецепте нам рассказала Гульжан Касымова, бывший ресторатор и шеф-повар. Как отмечает Гульжан, этот рецепт — настоящая находка, ведь вкусные блины любят все без исключения. Секрет заключается в том, что она добавляет больше яиц, чем в классических рецептах.
Ингредиенты
- 1 стакан молока;
- 1 стакан горячей кипяченой воды;
- 3 яйца;
- мука;
- щепотка соды;
- 1 столовая ложка масла;
- соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления
Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте стакан молока, а потом воды и взбейте еще раз. Всыпьте муку и соду, тщательно перемешайте. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Сковородку нужно смазать маслом один раз, а после уже выпекать без него.