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Топ-3 лучших рецепта блинов на Масленицу

Масленица — один из популярных праздников в Казахстане. Всю неделю хозяйки готовят угощения с различными начинками, радуя своих домочадцев. Рецепт идеальных блинов у каждого свой, однако Tengri Life решил найти три самых популярных способа приготовления весеннего лакомства.
Источник: РИА "Новости"

Ажурные блины на кипятке

Для того чтобы приготовить тонкие и ажурные блины, не потребуется много ингредиентов. О своем рецепте нам рассказала Гульжан Касымова, бывший ресторатор и шеф-повар. Как отмечает Гульжан, этот рецепт — настоящая находка, ведь вкусные блины любят все без исключения. Секрет заключается в том, что она добавляет больше яиц, чем в классических рецептах.

Ингредиенты

  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан горячей кипяченой воды;
  • 3 яйца;
  • мука;
  • щепотка соды;
  • 1 столовая ложка масла;
  • соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления

Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте стакан молока, а потом воды и взбейте еще раз. Всыпьте муку и соду, тщательно перемешайте. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Сковородку нужно смазать маслом один раз, а после уже выпекать без него.