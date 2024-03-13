Топ-3 лучших рецепта блинов на Масленицу

Для того чтобы приготовить тонкие и ажурные блины, не потребуется много ингредиентов. О своем рецепте нам рассказала Гульжан Касымова, бывший ресторатор и шеф-повар. Как отмечает Гульжан, этот рецепт — настоящая находка, ведь вкусные блины любят все без исключения. Секрет заключается в том, что она добавляет больше яиц, чем в классических рецептах.