Переломный день в Петербурге. К вечеру погода изменится

Сегодня — переломный день в погоде. Утро в Петербурге ясное и прохладное — минус 3, день будет довольно тёплым, а к вечеру придут осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 марта в городе переменная облачность, днем облачно с прояснениями и без существенных осадков, а вечером местами слабый дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3−5 градусов, днем составит плюс 5−7. Утром на дорогах местами гололедица.
Большую часть дня погоду в регионе будет определять солнечный антициклон, а вечером скажется приближение атмосферного фронта с юго-запада и облаков станет больше. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня ожидается облачная с прояснениями погода, дожди. Завтра ветер порывами до сильного. Температура по ночам будет оставаться плюсовой, а днём расти: 14 марта — до плюс 7 градусов, а 15 марта — до плюс 8.