В Кузбассе назначили двух новых прокуроров

В Кемерове и Тисуле приказом Генерального прокурора России от 11 марта 2024 года назначили двух новых прокуроров.
В Кемерове прокурором Центрального района стал старший советник юстиции Алексей Редькин, который служит в органах уже 13 лет и имеет знак отличия «За верность закону III степени». Алексей Васильевич работал следователем в Анжеро-Судженске, заместителем прокурора г. Кемерово, а с 2020 года занимал должность прокурора Беловского района.
В Тисульском районе прокурором стал младший советник юстиции Владислав Самохин, общий стаж работы в органах которого — больше 9 лет.
Владислав Владимирович начинал карьеру в 2005 году с должности следователя прокуратуры Яйского района Кемеровской области. Затем работал следователем Беловской транспортной прокуратуры, занимал различные должности в следственном управлении. С 2022 года являлся заместителем прокурора Чебулинского района.