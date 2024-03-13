В Кузбассе назначили двух новых прокуроров

В Кемерове прокурором Центрального района стал старший советник юстиции Алексей Редькин, который служит в органах уже 13 лет и имеет знак отличия «За верность закону III степени». Алексей Васильевич работал следователем в Анжеро-Судженске, заместителем прокурора г. Кемерово, а с 2020 года занимал должность прокурора Беловского района.