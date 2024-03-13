В Магнитогорске семью бойца СВО изводят траурным маршем

Пост появился в паблике «Черное и белое» еще 10 марта. По словам женщины, история началась в 2022 году, когда их сосед с нижнего этажа начал включать музыку на полную громкость и устраивать в своей квартире ночные гулянки. Однако потом, в конце 2023 года, у самого мужчины начались претензии к семье: мол дети в квартире слишком громко ходят по полу.