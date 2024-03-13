В Магнитогорске семью бойца СВО изводят траурным маршем

Своей историей в социальных сетях поделилась потерпевшая.
Пост появился в паблике «Черное и белое» еще 10 марта. По словам женщины, история началась в 2022 году, когда их сосед с нижнего этажа начал включать музыку на полную громкость и устраивать в своей квартире ночные гулянки. Однако потом, в конце 2023 года, у самого мужчины начались претензии к семье: мол дети в квартире слишком громко ходят по полу.
Автор поста сообщила, что в своей квартире они даже поменяли пол, постелили звукоизоляцию, но мужчину это не устроило. И к громкой музыке добавились регулярные удары в потолок, а после оскорбления в адрес ее семьи. Жительница дома утверждает, что жизнь стала еще невыносимее, когда ее муж ушел на СВО.
«Мой муж ушел служить в ряды СВО, с этого дня сосед включает нам похоронный марш каждое утро! Спустились с сестрой к соседу попросить выключить все это безобразие, и прекратить ударять в потолок. Были избиты его дверью, сдали побои», — отмечается в посте в соцсети.
Кроме того, женщина сообщила что в настоящее время из-за шума со стороны соседа идут суды. А историей магнитогорцев заинтересовались в полиции. В УМВД России по Магнитогорску сообщили, что ситуацию взял на контроль начальник городской полиции.
«Руководству Отдела полиции “Орджоникидзевский” поручено вникнуть и подробно разобраться во всех обстоятельствах. В целях разрешения конфликтной ситуации с ее участниками проведут дополнительную встречу, в ходе которой полицейские разъяснят нормы законодательства, регулирующие отношения между соседями», — прокомментировали в УМВД России по Магнитогорску.