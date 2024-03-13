Трамваи № 6 и № 7 запустили в Сормовском районе после обновления путей

Трамваи № 6 и № 7 возобновили движение в Сормовском районе после обновления путей. Ранним утром 13 марта первые трамваи отправились от Московского вокзала в Сормово, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Первое время на каждом маршруте будет ходить по два трамвая, однако поэтапно их количество будут увеличивать, и в апреле на маршрутах будет ходить 16 единиц с интервалом 7 минут. Все существовавшие ранее остановки полностью сохранены.
— Благоустройство территории рядом с трамвайными путями начнется при достижении плюсовых температур и продолжится до июня 2024 года, а летом на маршруты в Сормове выйдут новые трамваи «МиНиН», — рассказали в региональном минтрансе.
Перекладка трамвайных путей в Сормовском районе велась с начала 2023 года в рамках масштабного проекта обновления электротранспорта и его инфраструктуры. Участок на улице Коминтерна был выбран в качестве пилотного, так как он был сильно изношен: вагоны не раз сходили здесь с рельсов, а также происходили другие аварийные ситуации. Пути были в таком плачевном состоянии, что скорость движения трамваев приходилось ограничивать до 5 километров в час.
Сейчас работы по замене трамвайных путей завершены на участке от Буревестника до станции Варя и на «сормовском кольце». Заменено 19 км путей, при этом 3,8 км из них выполнены на монолитной плите — это убережет примыкающий к ним асфальт от провалов. Специалисты заменили контактную сеть и питающие кабели, а также выполнили реконструкцию двух тяговых подстанций.
Всего в Нижнем Новгороде будет заменено почти 150 километров трамвайных путей, отремонтировано 15 тяговых станций и три трамвайных депо. При этом в исторической части города 39 км совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов». Также город планирует закупить в общей сложности 170 новых трамваев.
Напомним, в конце 2022 года в Ворсме Нижегородской области открылось совместный российско-белорусский завод по производству трамваев «СП “Нижэкотранс”.Здесь выпускают трамваи “МиНиН”, в названии которого содержатся первые буквы двух городов — Минска и Нижнего Новгорода. Такие машины уже можно встретить на улицах столицы Приволжья, но пока их не так много. О том, что значит для Нижнего Новгорода запуск трамваев “МиНиН”, мы писали ранее.