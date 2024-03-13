Второй в Кузбассе филиал филармонии открыли в ДК «Победа» в Юрге

По сообщению правительства Кузбасса, на базе ДК «Победа» в Юрге открыли второй филиал филармонии им. Б. Т. Штоколова. Первый открылся в сентябре 2023 года в Салаире.
«Открытие уже второй площадки филармонии говорит о востребованности культурных проектов и мероприятий. Теперь у жителей Юрги появится возможность в своём городе знакомиться с шедеврами зарубежной и отечественной музыки, слышать выступления лучших кузбасских артистов», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
До конца года в новом филиале проведут восемь концертов, на которых выступят губернаторские симфонический и духовой оркестры, театр танца «Сибирский калейдоскоп» и камерный хор.
ДК «Победа» был построен в 1957 году. Однако его техническое состояние и оснащение приспособлено для полноценной репетиционной и концертной деятельности. Зрительный зал вмещает 580 человек. В 2021 году у дома культуры благоустроили территорию. По инициативе зрителей появились парковые диваны, новые уличные фонари, высажены кустарники и цветы, установлен арт-объект «Победа».