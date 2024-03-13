Когда за окном дождь, а в квартирах нет света, проверьте фонарики и наличие к ним батареек: В Кишиневе сотни людей останутся без электричества в среду, 13 марта — публикуем адреса

По каким адресам в среду, 13 марта в Кишинёве и пригородах не будет света.