Когда за окном дождь, а в квартирах нет света, проверьте фонарики и наличие к ним батареек: В Кишиневе сотни людей останутся без электричества в среду, 13 марта — публикуем адреса

Поставщик сообщает о запланированных на среду, 13 марта перерывах в подаче электроэнергии.
Кишинёв, Ботаника.
ул. Ханул Морий 1−19, 2−20, ул. Минская 6/1, 8, 9−23, ул. Таллиннская 21,
ул. Ташкентская 2−20, 3−17 (частично) с 9:00 до 18:00.
Кишинёв, Буюканы,
ул. Каля Ешилор 59/4, 61/1, 61/2, 61/4, 63, 63D, 63/1, 63/2, 63/3, 63/6, 67, 67/1, 69, 69A, 69 В, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 71/3, 77 с 9:00 до 18:00.
ул. Гидигич 3 (частично), с 9:50 до 17:00.
Кишинёв, Дурлешты.
ул. Балкань, ул. Дурлешты, ул. Митрополита Петру Мовилэ (частично).
ул. Кичера Петру, ул. Игоря Виеру, ул. митрополита Петру Мовилэ, ул. Сфынтул Георге,
ул. Трушены (частично), с 9:30 до 17:00.
Кишинёв, Центр.
ул. Митрополита Варлаама 65 а (частично) с 9:10 до 16:15.
Хынчештское шоссе 64, 64Б, 64/1 (частично) с 9:30 до 17:00.
Кишинёв, Чеканы.
ул. Гайдукул Бужор 59А, 65, 69, 465,
ул. Вадул-луй-Водэ 31 (частично). с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Рышкановка.
ул. Студенческая, 12/1 с 3:00 до 17:00.