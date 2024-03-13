В Москве обновят почти 20 коммуникационных коллекторов

«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 км», — сказал Бирюков.