В Москве обновят почти 20 коммуникационных коллекторов

«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 км», — сказал Бирюков.
Он отметил, что на юго-западе Москвы завершится комплексная модернизация коллектора «Ленинский 131», в Центральном административном округе — комплексов коллекторов «Новый Арбат» и «Зубовский».
«В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт», — добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 км.