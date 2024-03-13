Самым безрассудным поступком ради мужчин кемеровчанки назвали женитьбу

Женщины из Кемерово рассказали о безрассудных поступках ради мужчины. По данным опроса SuperJob, большинство кемеровчанок (16%) назвали своим самым безрассудным поступком ради мужчин выйти за него замуж. 11% горожанок считают главным безумством переезд (4% ради мужчины даже ездили в другие города и страны).
Ещё 3% назвали безрассудством свою влюбленность. По 1% кемеровчанок ответили про одалживание денег, оформление кредита для него на своё имя, прощение измены, покупку дорогого подарка, увольнение с работы и излишнее доверие и потерю из-за этого времени.
Также ради мужчин женщины бросают учебу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, сами делают предложение, соглашаются на пластические операции. Не в здравом уме кемеровчанки устанавливают приложения для слежки, переоформляют на мужчин свою недвижимость и общаются с любовницами мужей.
Однако 4 из 10 женщин удаётся избежать безрассудных поступков.