Самым безрассудным поступком ради мужчин кемеровчанки назвали женитьбу

Ещё 3% назвали безрассудством свою влюбленность. По 1% кемеровчанок ответили про одалживание денег, оформление кредита для него на своё имя, прощение измены, покупку дорогого подарка, увольнение с работы и излишнее доверие и потерю из-за этого времени.