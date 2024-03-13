Ностальгия в фотографиях заключительного матча хабаровского «Амура»

Кто мог представить в середине этого чемпионата, что «Амур» совершит феноменальный финишный рывок и все-таки выполнит свое обещание, данное болельщикам еще в предсезонке — выйдет в плей-офф. Мало того досрочно, а в гонке на выбывание пободается на равных с грозной «Магниткой».
В плей-офф хабаровчане сыграли шесть матчей и до последней секунды не было понятно, кто же возьмет верх — «Амур», или «Металлург». Потеря концентрации в овертайме заключительного матча вывела хабаровчан за скобки розыгрыша Кубка Гагарина. Но все равно болельщики остались очень благодарны команде, всего третий раз в истории вышедшей за рамки регулярного чемпионата.
Смотрим яркие фотографии заключительного матча этого сезона, вспоминаем свои эмоции, уныние — когда гости повели в счете и вдохновение, когда гол Алекса Броадхерста на последних минутах перевел решающую игру в овертайм. Ну, и говорим спасибо фотографам «Амура» оставившим эти моменты в истории. И, конечно, надеемся на следующий сезон, благо, главный тренер и некоторые ключевые игроки остаются в Хабаровске.