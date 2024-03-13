Ностальгия в фотографиях заключительного матча хабаровского «Амура»

Говорят, что выше головы не прыгнешь, но в этом сезоне хабаровская команда показала, что если очень хочется — то можно. Несмотря на все сложности, которые сопровождали «Амур» в этом чемпионате, прыжок вышел впечатляющим, что называется пошумели, так пошумели. На пять баллов.