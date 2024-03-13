Литва изъяла первый автомобиль с российскими номерами на границе с Беларусью

Напомним, ранее ГТК предупреждал, что при въезде в Литву, Латвию и Польшу из Беларуси могут изъять авто на российских номерах независимо от гражданства водителя. И ранее также мы писали, что авто с белорусскими номерами запретят и будут конфисковывать в Латвии.