Литва изъяла первый автомобиль с российскими номерами на границе с Беларусью

Литовские таможенники конфисковали первое транспортное средство, зарегистрированное в России. Подробности сообщило РИА Новости.
Первый эпизод с изъятием авто на российских номерах произошел 11 марта в погранкпункте «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны). На литовско-белорусскую границу приехал гражданин Молдовы на автомобиле Audi Q7. Однако при проверке выяснилось, что владельцем авто является другой человек — гражданин России.
— Водителю объяснили, что с 11 марта лица, имеющие автомобили, зарегистрированные в России, подлежат ответственности (ст. 515 Кодекса Литвы об административных правонарушениях), предусматривающей штраф и возможную конфискацию автомобиля. Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована, — прокомментировали в литовской таможне.
Напомним, владельцы авто с российскими номера, находясь в Литве, должны были или перерегистрировать транспортное средство или выехать из страны до 11 марта 2024-го. Исключение — только для россиян, которые следуют транзитом в Калининградскую область РФ.
Водитель «Ауди» заявил, что ничего не знал о введенных ограничениях. На его составили протокол, а авто конфисковали.
Напомним, ранее ГТК предупреждал, что при въезде в Литву, Латвию и Польшу из Беларуси могут изъять авто на российских номерах независимо от гражданства водителя. И ранее также мы писали, что авто с белорусскими номерами запретят и будут конфисковывать в Латвии.