Власти Краснодара сдадут на металлолом снесенный суперборд

В сообщении отмечено, что после публикации про снос крупной незаконной рекламной конструкции у горожан появились вопросы по поводу затраченных средств на демонтаж.



Как сообщал «Ъ-Кубань», снесенный суперборд находился на кольце ул. им. Дзержинского и ул. 3-я Трудовая. Для его ликвидации привлекли спецтехнику.



Сейчас в городе размещено еще пять супербордов, к их демонтажу планируют приступить до конца марта.



Наталья Решетняк.