В сообщении отмечено, что после публикации про снос крупной незаконной рекламной конструкции у горожан появились вопросы по поводу затраченных средств на демонтаж.
Как сообщал «Ъ-Кубань», снесенный суперборд находился на кольце ул. им. Дзержинского и ул. 3-я Трудовая. Для его ликвидации привлекли спецтехнику.
Сейчас в городе размещено еще пять супербордов, к их демонтажу планируют приступить до конца марта.
Наталья Решетняк.
Власти Краснодара сдадут на металлолом снесенный суперборд
Власти Краснодара сообщили, что демонтированный накануне суперборд (суперсайт) будет сдан в пункт приема металлолома. Вырученные средства компенсируют затраты на снос объекта и будут возвращены в городской бюджет. Информация об этом размещена в Telegram-канале городского МЦУ.
В сообщении отмечено, что после публикации про снос крупной незаконной рекламной конструкции у горожан появились вопросы по поводу затраченных средств на демонтаж.