Музей советской торговли открылся в магазине в Комсомольском районе

— Мы освободили небольшое помещение в магазине и снесли туда все, что у нас было, — говорит Наталья Таровская. — Предметов набралось много — советские плакаты, вывески «Мясо», «Рыба». Бросила клич, чтобы люди несли все, что у них есть. Так наша коллекция пополнилась старыми машинками для стрижки, телефонами, авоськами, корзинами. А еще нам подарили старые часы, лезвия и даже сигареты «Стюардесса». А еще в музее есть коллекция советских значков. Как и полагается во всяком уважающем себя музее, там водят экскурсии. Приходят дети из школы и им хочется все потрогать — это не возбраняется. Взрослые тоже останавливаются у полок, рассматривают вещи, мысленно возвращаясь в советское время. Наталья смеется: говорит, предметов набралось уже столько, что пора расширяться, чтобы каждый экспонат предстал перед посетителями во всей своей первобытной красоте и неповторимости.