Музей советской торговли открылся в магазине в Комсомольском районе

Музей советской торговли появился в селе Нижнетамбовское Комсомольского района. Расположен он прямо в зале магазина, так что каждый может зайти туда и посмотреть предметы давно ушедшей эпохи. А создала его местная жительница предприниматель Наталья Таровская.
— В торговле я с тринадцати лет, начинала помогать маме, которая работала в сельском рыбкоповском магазине продавцом, — рассказывает Наталья Таровская. — Приходила из школы — и к маме. Уже тогда я умела считать на советских счетах, взвешивать продукты с помощью гирек. В углу стояла печатная машинка, к сожалению, у нас такой пока нет. А потом мама помогла мне, и я открыла свой собственный магазин, назвали его «Новый».
— Мы освободили небольшое помещение в магазине и снесли туда все, что у нас было, — говорит Наталья Таровская. — Предметов набралось много — советские плакаты, вывески «Мясо», «Рыба». Бросила клич, чтобы люди несли все, что у них есть. Так наша коллекция пополнилась старыми машинками для стрижки, телефонами, авоськами, корзинами. А еще нам подарили старые часы, лезвия и даже сигареты «Стюардесса». А еще в музее есть коллекция советских значков. Как и полагается во всяком уважающем себя музее, там водят экскурсии. Приходят дети из школы и им хочется все потрогать — это не возбраняется. Взрослые тоже останавливаются у полок, рассматривают вещи, мысленно возвращаясь в советское время. Наталья смеется: говорит, предметов набралось уже столько, что пора расширяться, чтобы каждый экспонат предстал перед посетителями во всей своей первобытной красоте и неповторимости.
Помогает Наталье муж Алексей, вместе они уже 24 года. Магазин и музей — их общее детище. Дети тоже всегда рядом с родителями. Дочь учится в пятом классе, сын — в третьем. И хотя они еще совсем маленькие, но им нравится, что их мама и папа собрали столько всего интересного. Где еще, придя в магазин, можно попасть в настоящий музей. А он точно настоящий!