Профессор Виль Тимербулатов посетил Бураевский и Балтачевский районы Башкирии

Ранее он побывал в районах и городах Зауралья, в том числе Бурзянском, Учалинском и Белорецком районах. В ближайшее время врач также планирует посетить Мелеузовский, Аургазинский, Гафурийский, Стерлитамакский, Ишимбайский районы, города Салават и Стерлитамак.
Основная цель таких поездок по районам и городам Башкирии — общение с жителями, обсуждение насущных проблем, считает медик.
«Нам важно узнать мнение людей и предложения по улучшению качества жизни. Конечно, население интересуют вопросы экономики, занятости, развития социальной сферы. Как отмечают медицинские работники, за последние два-три года стационары и поликлиники получили очень много современного оборудования. Это эндоскопы, УЗИ, рентген-аппараты, санитарные автомобили. Радует, что ежегодно появляются новые ФАПы», — отмечает Виль Тимербулатов.
В своих поездках именитый доктор часто рассказывает, как изменилась и развивается страна за последние 15−20 лет:
«Во время пандемии и после нее, а также в условиях беспрецедентных санкций Запада страна развивается еще быстрее. По отдельным разделам Россия — третья, четвертая по росту ВВП. Безусловно, людей волнует завершение СВО. Многие понимают необходимость спецоперации для обеспечения безопасности каждого человека, страны в целом и суверенитета. Мы обязательно победим».
Он также подчеркнул, что выборы президента России — важнейшее событие для всех граждан и страны.