Профессор Виль Тимербулатов посетил Бураевский и Балтачевский районы Башкирии

«Во время пандемии и после нее, а также в условиях беспрецедентных санкций Запада страна развивается еще быстрее. По отдельным разделам Россия — третья, четвертая по росту ВВП. Безусловно, людей волнует завершение СВО. Многие понимают необходимость спецоперации для обеспечения безопасности каждого человека, страны в целом и суверенитета. Мы обязательно победим».