В Омске построят один из 12 президентских лицеев

— Это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.