В Омске построят один из 12 президентских лицеев

В Омске построят президентский лицей. С такой инициативой к президенту обратился Виталий Хоценко.
Президент поддержал идею строительства одной из флагманских школ в регионе.
— Это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Хоценко также отметил, что обсудил вопросы строительства в министром просвещения Сергеем Кравцовым.