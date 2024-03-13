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В Омске построят один из 12 президентских лицеев

Под строительство нового учебного заведения уже подобрали участок.

В Омске построят президентский лицей. С такой инициативой к президенту обратился Виталий Хоценко.

Президент поддержал идею строительства одной из флагманских школ в регионе.

— Это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Хоценко также отметил, что обсудил вопросы строительства в министром просвещения Сергеем Кравцовым.

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