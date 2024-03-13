В мэрии Иркутска рассказали, по чьей вине глыбы льда упали на тротуар с крыши «Гиганта»

Минкульт Приангарья управляет зданием бывшего кинотеатра «Гигант», с крыши которого недавно сорвались глыбы льда прямо на тротуар. Об этом рассказала заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Елена Дорохова в прямом эфире сегодня, 13 марта. Она отметила, что сложившаяся ситуация непозволительна, пишет ИА IrkutskMedia.
Елена Торохова рассказала, что бывшее здание кинотеатра «Гигант» находится в собственности министерства имущественных отношений Иркутской области. Управляет зданием министерство культуры региона.
«Хочу сказать, что после случившегося незамедлительно связались с министерством культуры. Они оперативно убрали снег с крыши. Это, конечно, непозволительно, так как вовремя это не было сделано», — отметила заммэра Иркутска.
Елена Торохова добавила, что ранее администрация города направляла уведомления всем организациям, в том числе и министерствам, чтобы они, как собственники, убрали снег с крыш зданий.
Добавим, что по весне уже не первый раз глыбы льда и снега падают с крыш зданий в Иркутске. Так, в прошлом году глыба упала на машину беременной женщины в мкр. «Зеленый берег». Иркутянка впала в истерику, в момент обрушения в салоне авто находилась также ее маленькая дочь.