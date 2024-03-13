В мэрии Иркутска рассказали, по чьей вине глыбы льда упали на тротуар с крыши «Гиганта»

Добавим, что по весне уже не первый раз глыбы льда и снега падают с крыш зданий в Иркутске. Так, в прошлом году глыба упала на машину беременной женщины в мкр. «Зеленый берег». Иркутянка впала в истерику, в момент обрушения в салоне авто находилась также ее маленькая дочь.