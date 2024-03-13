Мэр Иркутска Руслан Болотов провел открытый диалог с предпринимателями города

«Мы стремимся создать в Иркутске комфортные условия для ведения бизнеса. В 2020 году возобновили деятельность комитета по экономике и стратегическому планированию. Он занимается улучшением инвестиционного климата и поддержкой бизнес-сообщества. В 2021 году восстановили Совет по предпринимательству. Системно проводим заседания Комиссии по инвестиционной деятельности и мероприятия “Диалог бизнеса и власти”, — подчеркнул Руслан Болотов. — Нам важно выстроить взаимодействие между предпринимателями и администрацией города так, чтобы это приносило реальную пользу для развития областного центра».