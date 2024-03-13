Мэр Иркутска Руслан Болотов провел открытый диалог с предпринимателями города

«Основная задача нашей встречи — рассказать мэру города о проектах, которые реализуются в Иркутске, задать интересующие вопросы и получить ответы, — отметила руководитель Центра “Мой бизнес” Диляра Окладникова. — Центр “Мой Бизнес” в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” помогает бизнесу нашего города получить возможные меры поддержки от государства и успешно развиваться».
Как сообщает пресс-служба мэрии, представители организаций задавали вопросы о кадровом обеспечении различных отраслей: от IT-компаний до швейных цехов. С главой города обсудили меры поддержки этих сфер предпринимательской деятельности и возможности привлечения туда специалистов. В том числе поговорили о цифровой трансформации бизнес-сферы Иркутска в эпоху маркетплейсов.
Также на мероприятии производители различных товаров сообщили о сложностях в поиске помещений для предприятий. Руслан Болотов рассказал им о существующем перечне объектов муниципального нежилого фонда города, предназначенных для передачи в льготную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
«Мы стремимся создать в Иркутске комфортные условия для ведения бизнеса. В 2020 году возобновили деятельность комитета по экономике и стратегическому планированию. Он занимается улучшением инвестиционного климата и поддержкой бизнес-сообщества. В 2021 году восстановили Совет по предпринимательству. Системно проводим заседания Комиссии по инвестиционной деятельности и мероприятия “Диалог бизнеса и власти”, — подчеркнул Руслан Болотов. — Нам важно выстроить взаимодействие между предпринимателями и администрацией города так, чтобы это приносило реальную пользу для развития областного центра».
По итогам встречи было принято решение о проведении рабочего совещания по выделению дополнительных помещений для субъектов малого и среднего бизнеса.