Белорусский врач сказал об опасности излишнего приема витамина D

Специалист напомнил о важности витамина D (холекальциферола) для организма человека. Прежде всего, это помощь в усвоении кальция и фосфора, который поступает в пище. Также у детей он не дает развиться рахиту, а подростков и взрослых защищает от кариеса и патологий десен, остеопороза, ускоряет заживление переломов. Напротив, недостаток витамина D, как полагают ученые, может привести к развитию рака, а также ряда заболеваний — аутоиммунных, инфекционных, вирусных и сердечно-сосудистых.