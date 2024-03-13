На льду Новосибирского водохранилища нашли огромную трещину в три метра шириной

По словам инспекторов ГИМС, лед уже стал очень тонким, вдоль берега Обского моря в районе села Борового есть особо опасный участок, на который ни в коем случае нельзя выходить. Уже начинает вскрываться ото льда река Ирмень в районе села Пичугово. В черте Новосибирска река Обь уже очистилась ото льда, но остались забереги — полосы льда по краям водоемов.