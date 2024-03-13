На льду Новосибирского водохранилища нашли огромную трещину в три метра шириной

На минувших выходных сотрудники ГУ МЧС России обнаружили на льду Новосибирского водохранилища огромную трещину. Она протянулась от села Ленинского на левом берегу до села Быстровка в Искитимском районе на правом.
— Её ширина составляет от 2 до 3 метров, разлом запорошен снегом и его сложно обнаружить, — рассказал старший госинспектор Приобского инспекторского отделения ГИМС Сергей Гуляев.
По словам инспекторов ГИМС, лед уже стал очень тонким, вдоль берега Обского моря в районе села Борового есть особо опасный участок, на который ни в коем случае нельзя выходить. Уже начинает вскрываться ото льда река Ирмень в районе села Пичугово. В черте Новосибирска река Обь уже очистилась ото льда, но остались забереги — полосы льда по краям водоемов.