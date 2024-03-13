В Красноярске на Столбах открыли маршрут «Легенды Такмака»

По всей протяженности маршрута есть указатели, а на входе информационные стенды, где можно почитать легенды о Столбах, а также факты о скалах. Также на месте обустроили зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Есть деревянные настилы и беседки для отдыха, где можно выпить чай и перекусить.