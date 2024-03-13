В Красноярске на Столбах открыли маршрут «Легенды Такмака»

Еще один туристический маршрут появился в национальном парке «Красноярские Столбы». Он называется «Легенды Такмака». Сообщение об этом появилось в социальных сетях нацпарка.
Протяженность маршрута — восемь километров. Его создали на основе уже имеющихся пешеходных тропинок. Чтобы оценить маршрут — нужно приехать к Восточному входу. В нацпарке рассказали, по новой тропе можно добраться до скал Китайская стенка, Сторожевой, Бородок и Ермак.
По всей протяженности маршрута есть указатели, а на входе информационные стенды, где можно почитать легенды о Столбах, а также факты о скалах. Также на месте обустроили зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Есть деревянные настилы и беседки для отдыха, где можно выпить чай и перекусить.
Обустройство на этом не закончится. В планах — создать сервисный центр, обустроить несколько спусков и видовок.