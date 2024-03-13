В лиманах Азовского моря запретили рыбачить до 31 мая

«В случае выявления правонарушений незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию. Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка», — говорится в сообщении.



Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил рыболовства.



Наталья Решетняк.