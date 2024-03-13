«В случае выявления правонарушений незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию. Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка», — говорится в сообщении.
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил рыболовства.
Наталья Решетняк.
В лиманах Азовского моря запретили рыбачить до 31 мая
1 марта 2024 года вступил нерестовый запрет на рыбную ловлю в азовских лиманах Краснодарского края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтанизовского), сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России. Запрет действуют три месяца, до 31 мая.
«В случае выявления правонарушений незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию. Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка», — говорится в сообщении.