Власти Новосибирска рассказали, когда откроется парк «Каменка»

В парке хотят до сентября закончить внутренние отделочные работы в павильонах, работы по устройству уличного освещения и приствольного освещения вдоль пешеходных дорожек и системы видеонаблюдения и оповещения, высадку новых деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, устройство покрытия основных пешеходных дорожек и монтаж малых архитектурных форм, устройство игровой площадки «Каменный лабиринт» и прочие запланированные работы.