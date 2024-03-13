В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили об опасности туляремии

Туляремия — природноочаговая зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и различными клиническими проявлениями (поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов). Восприимчивость людей к этому недугу составляет почти 100%.
Последний случай туляремии в Волгоградской области зарегистрировали в 2007 году у жителя Николаевского района. При этом 32 района региона считаются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, поскольку в них встречаются переносчики инфекции, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.
Заражение происходит при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении зараженных продуктов и воды.
Среди симптомов туляремии: повышение температуры до 40, головная и мышечная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. Также в зависимости о формы болезни у пациентов могут диагностироваться увеличение лимфоузлов, язвы, бубоны, тяжелая ангина, рвота, диарея.
Специалисты напоминают, что существуют неспецифические и специфические (вакцинация) меры профилактики. Применяется дератизация и дезинсекция. Иммунизация выполняется в соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям.