В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили об опасности туляремии

Последний случай туляремии в Волгоградской области зарегистрировали в 2007 году у жителя Николаевского района. При этом 32 района региона считаются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, поскольку в них встречаются переносчики инфекции, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.