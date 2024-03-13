Резкие перепады температур и осадки ожидаются в Ростовской области

В четверг, 14 марта, ночью столбики термометров могут опускаться до −2, при прояснениях до −6, днем будет от +2 до +7, по югу до +10. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−20 м/с.