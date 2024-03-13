Резкие перепады температур и осадки ожидаются в Ростовской области

14 и 15 марта в Ростовской области ожидаются осадки и резкие перепады температур — по ночам обещают минус, а днем — выше нуля, до +10−12 градусов. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
В четверг, 14 марта, ночью столбики термометров могут опускаться до −2, при прояснениях до −6, днем будет от +2 до +7, по югу до +10. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−20 м/с.
В пятницу, 15 марта, ночью будет от −1 до +4, по северу региона до −4, днем — от +2 до +7, по югу до +12 градусов. Ветер сохранится восточный и юго-восточный 6−11 м/с, порывы могут достигать 12−14 м/с.
Оба дня должны быть дождливыми, возможен мокрый снег. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.