Жительницы Владивостока назвали самые безумные поступки ради мужчин

Жительницы Владивостока поделились своими историями о безумных поступках, которые они когда-либо совершали из-за мужчин. Опрос среди прекрасной половины человечества провел сервис SuperJob (12+), сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно результатам, самым распространенным безрассудным поступком было замужество (13% опрошенных). За ним следует переезд ради мужчины (12%). 7% респондентов признались, что ради любимого они ездили в другие города и даже страны. Для 4% самым безумным действием стало проявление влюбленности.
Еще по 1% пришлось на следующие ответы: деньги в долг, оформление кредита на свое имя, прощение измены, покупка дорогого подарка, увольнение с работы, доверие и потеря времени.
Кроме того, некоторые женщины признались, что ради мужчин бросали учебу, уходили из дома, носили мини-юбки и чулки в мороз, делали пластические операции и прыгали с тарзанки.
Отмечается, что 4 из 10 женщин удается избежать безрассудных поступков.