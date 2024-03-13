Нижегородцы стали меньше болеть гриппом

Доля вирусов гриппа снижается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в регионе зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ. По словам специалиста, это ниже среднего многолетнего уровня.
В настоящее время доля вирусов гриппа составляет 14,4%. Чаще возбудителями болезней становятся РС- вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и микоплазма.
На 12 марта на карантине всего 1,4% школ и детских садов Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пик эпидемии гриппа в Нижегородской области был пройден в середине февраля.