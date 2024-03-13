В Красноярском крае районные депутаты просят разрешить эвтаназию бездомных собак

В Красноярском крае депутаты из Ачинска просят разрешить эвтаназию бездомных собак. Об этом сообщает «Запад 24». По данным издания, вопрос был рассмотрен на сессии городского совета.
Парламентарии предлагают проводить эвтаназию в двух случаях. Первый — если животное агрессивно и у него есть болезни, несовместимые с жизнью. В таком случае усыплять пса предлагается через 30 дней после помещения в приют. Второй случай — по решению комиссии. Какой именно и как она будет работать — не сообщается.
Предложения ачинских парламентариев будут направлены в Законодательное Собрание Красноярского края.
Напомним, законы об эвтаназии уже приняты в ряде российских регионов. К примеру, в Астраханской и Магаданской областях, Забайкальском и Алтайском краях, а также на Чукотке, в Туве и Бурятии.
«Комсомолка» уже писала, как бездомных собак из Бурятии перевозят в Красноярский край и что о новом законе думают зоозащитники в Туве.