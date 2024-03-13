В Красноярском крае районные депутаты просят разрешить эвтаназию бездомных собак

Парламентарии предлагают проводить эвтаназию в двух случаях. Первый — если животное агрессивно и у него есть болезни, несовместимые с жизнью. В таком случае усыплять пса предлагается через 30 дней после помещения в приют. Второй случай — по решению комиссии. Какой именно и как она будет работать — не сообщается.