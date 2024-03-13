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В Красноярском крае районные депутаты просят разрешить эвтаназию бездомных собак

Эвтаназию бездомных собак просят разрешить в Ачинске.
Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае депутаты из Ачинска просят разрешить эвтаназию бездомных собак. Об этом сообщает «Запад 24». По данным издания, вопрос был рассмотрен на сессии городского совета.

Парламентарии предлагают проводить эвтаназию в двух случаях. Первый — если животное агрессивно и у него есть болезни, несовместимые с жизнью. В таком случае усыплять пса предлагается через 30 дней после помещения в приют. Второй случай — по решению комиссии. Какой именно и как она будет работать — не сообщается.

Предложения ачинских парламентариев будут направлены в Законодательное Собрание Красноярского края.

Ранее за эвтаназию бездомных собак высказались и главы всех сельсоветов в Ачинском районе. Аргумент у них простой — безопасность. Псов развелось так много, что они преследует школьников, нападают на домашний скот и стаями кружат в частном секторе.

Напомним, законы об эвтаназии уже приняты в ряде российских регионов. К примеру, в Астраханской и Магаданской областях, Забайкальском и Алтайском краях, а также на Чукотке, в Туве и Бурятии.

«Комсомолка» уже писала, как бездомных собак из Бурятии перевозят в Красноярский край и что о новом законе думают зоозащитники в Туве.